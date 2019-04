Die Röschitzer Winzer heimsen Jahr für Jahr zahlreiche Preise für ihre Weine ein – und sorgen so dafür, dass Röschitz Anziehungspunkt für viele Gäste ist. Bei Veranstaltungen wie dem Winzerfest oder der Weintour Weinviertel steigen sich die Besucher sprichwörtlich gegenseitig auf die Füße. Einziges Manko an diesen Veranstaltungen: Die fehlenden Nächtigungsmöglichkeiten in der Gemeinde. Genau da will die Röschitzer Wirtschaft aber nun mit einer neuen Strategie für die „Wiederbelebung“ der Kellergasse ansetzen. In den ehemaligen Presshäusern könnten die dringend gebrauchten Nächtigungsmöglichkeiten entstehen.

Den ersten Schritt hat die Röschitzer Wirtschaft mit der Entwicklung dieser Idee schon gesetzt. Gute Ideen hatten aber schon viele. Häufig verflog der Anfangsenthusiasmus dann, wenn es nach der Ideenfindung an die konkrete Arbeit ging. Bei den Röschitzern braucht man diese Angst allerdings nicht haben: Die sing es gewohnt, gemeinsam anzupacken.