Lange war seine künftige Nutzung ungewiss – jetzt könnte dem Bahnhof in Drosendorf eine rosige Zukunft bevorstehen. Nachdem lange ein Kauf durch die Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf im Raum stand, hat nun Marlene Briebauer das Gebäude von der NÖVOG gekauft. Sie will dort einen „Kulturbahnhof“ etablieren. Mit Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerten und Ausstellungen will sie im zum Bahnhof gehörigen Schuppen das kulturelle Leben in Drosendorf weiter ankurbeln. Dazu soll ein Café mit Shop für Zuggäste und Touristen im Bahnhofsgebäude selbst auch ein gastronomisches Alternativ-Angebot zum Hauptplatz werden.

Mit den Gästen des Reblaus-Express alleine wird sich das ambitionierte Projekt Briebauers aber nicht über Wasser halten können. Wie so oft hängt der Erfolg auch hier von der Akzeptanz durch die lokale Bevölkerung ab. Nicht nur Briebauer, sondern ganz Drosendorf, ist es zu wünschen, dass das Konzept aufgeht.