Angebote mit Leben füllen

Der Fachkräftemangel in manchen Branchen setzt der heimischen Wirtschaft seit längerem zu. Einig sind sich dahingehend alle wichtigen Player, dass der Ausbau des Bildungsangebots in der Region ein wichtiges Mittel im Kampf gegen diesen Mangel sind. Neben dem ersten europäischen Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg und dem dislozierten FH-Standort im Pflegebereich in Horn startet im Herbst in Horn mit der „Schwerpunkt-HAK für Sicherheitsmanagement und Cyber-Security“ ein dritter neuer Ausbildungsbereich in der Region. Auch wenn damit nicht alle Probleme branchenübergreifend gelöst werden können, ein wichtiger Teil im Bildungs-Puzzle wird damit aber gebaut.

Worauf es jetzt ankommt: Diese Angebote auch so schmackhaft zu machen, dass sie von der regionalen Bevölkerung angenommen werden.