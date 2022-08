Anpassung jetzt wichtig

Nicht nur in den heimischen Wäldern bleibt wegen des Klimawandels kein Stein auf dem anderen. In den vergangenen Jahren ist es schon gelungen, in vielen Teilen des Bezirks eine „Naturverjüngung“ mit Arten, die den aktuellen Klimagegebenheiten besser trotzen können, voranzutreiben. Auch auf den Feldern des Bezirks Horn nehmen Kulturen immer mehr Fläche ein, die früher kaum eine Rolle gespielt haben. So ist der Ölkürbis bereits die Nummer 2 im Bezirk. Während Winterraps oder Sommergerste immer mehr zurückgedrängt werden, kommen alternative Kulturen wie die Mariendistel immer mehr auf.

Gut ist, dass die Landwirte im Bezirk diesem Wandel rechtzeitig Rechnung tragen. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Dies gilt auch – oder gerade – in der Landwirtschaft.