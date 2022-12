Sieben Punkte stehen zwischen dem SC Amaliendorf und dem SK Eggenburg. Die beiden Waldviertler Klubs verbindet eine schlechte Herbstsaison samt Überwintern in der Abstiegszone, die man unbedingt im Frühjahr verlassen will. Und die Suche nach geeignetem Personal dafür. Letztlich zeigt sich auch bei beiden, wie schwierig das in der Winterpause geworden ist.

Der SCA hat nach einer Reihe von Abgängen die ersten Neuen präsentiert. Die Rückkehr von Roman Turek war naheliegend seit seinem pandemiebedingten Abgang. Das kann auch ein zweites Mal gut funktionieren. Tureks früherer Teamkollege bei Amaliendorf und Havlíčkův Brod, Jindřich Kučera wartet bei Eggenburg noch auf neue Kollegen. Die Zahl an Abgängen lässt aber erahnen, dass der SKE in ähnlichem Ausmaß wie Amaliendorf umbauen will.

Was auch immer bei beiden Klubs rauskommt: Je früher, desto besser wird seit Jahren immer mehr zum Transfer-Motto. Und: Schweiggers, auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang, wird das Tun beide mit Argusaugen beobachten.