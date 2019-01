Die Wahl auf Kurt Jusits als neuer Horn-Trainer fiel doch irgendwie überraschend. Zwar verfügt der 55-Jährige über reichlich Erfahrung, in so einer hohen Spielstufe wie sich Horn aktuell befindet, war er allerdings noch nicht aktiv. Jusits hat daher weniger zu verlieren als Horn. Klappt der Klassenerhalt nicht, hatte er dennoch die Chance sich in der 2. Liga zu beweisen und kann vielleicht trotzdem auf eine Vertragsverlängerung hoffen. Für Horn wäre ein Abstieg allerdings bereits der dritte in den vergangenen vier Jahren …

Dabei begann das Jahr 2018 so erfreulich. Ein tolles Frühjahr wurde mit dem überraschenden Regionalliga-Meistertitel gekrönt, auch in die neu geschaffene 2. Liga startete man optimistisch. Dort lief es allerdings nicht wirklich rund, was letztendlich in der Entlassung von Meistertrainer Carsten Jancker gipfelte.

Der trug sicher nicht die Alleinschuld am Status quo. Daher wird auch Neo-Trainer Jusits davon abhängig sein, wie sehr der Kader verändert wird. Dass neue Qualität her muss, unterstreicht ja der letzte Tabellenrang.

Dem neuen Coach eilt der Ruf voraus, ein guter Motivator zu sein. Einer, der einen festgefahrenen Karren wieder flott machen kann – siehe Parndorf. Eigenschaften, die Horn jetzt unbedingt braucht. Liefern müssen aber vor allem die Spieler. Sonst könnte auch ein Jürgen Klopp draußen stehen und würde wohl kaum den Abstieg verhindern …