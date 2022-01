Auch die Struktur passt

Corona hin, Krise her – der Arbeitsmarkt im Bezirk Horn lässt sich davon nicht beeindrucken. Die Arbeitslosenzahlen sind nicht nur rückläufig, sie sind aktuell auch besser als vor der Krise. Dafür verantwortlich sind mehrere Faktoren. Zum einen sind die Mitarbeiter der AMS-Geschäftsstelle sehr aktiv. Zum anderen haben die Betriebe der Region den Vorteil der Zusammenarbeit mit dem AMS erkannt.

Gemeinsame Ausbildungs- und Förderprogramme tragen Früchte. Und zum dritten spielt die Wirtschaftsstruktur im Bezirk mit vielen Klein- und Mittelbetrieben bei fehlenden Großbetrieben eine Rolle. Viele Betriebe in der Region hielten in der Krise an ihren Mitarbeitern fest. Verbundenheit ist nicht nur seitens der Mitarbeiter eine Floskel. Auch die Betriebe kennen ihre Angestellten, wissen, was sie an ihnen haben und halten ihnen daher auch in harten Zeiten oft die Stange.