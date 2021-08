Camping boomt, auch in Langau: Roman Allram erzählt, dass sich 2020 die Nächtigungen auf seinem Platz beim Bergwerksee verdreifacht haben. Er denkt an eine Erweiterung und baut einen früheren Pferdestall um, auch um einer anderen steigenden Nachfrage gerecht zu werden: Immer mehr Leute fahren Rad im Urlaub. Retz im Osten setzt schon auf Radtouristen, die Thayarunde im Westen verzeichnet jedes Jahr neue Radler-Rekorde. Eine Übernachtung für eine Nacht, wie in Langau geplant, ist für sie ideal.

Schade ist, dass (seit 2007) auf diesem Flecken keine Kinder mehr auf Pferderücken zu sehen sind. Vor allem, weil bis zuletzt die Sommerlager-Nachfrage gestimmt hat, wie Pfarrer Brandtner sagt. Aber schön ist, dass dem früheren Pferdestall eine neue Funktion gegeben wird. Und das kann nicht von jedem leer stehenden Haus im Grenzgebiet gesagt werden.