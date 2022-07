Beispiel für andere

Da können sich manche ein Beispiel nehmen: Während manche Gemeinden auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach den Gemeindezusammenlegungen noch immer unter diversen Animositäten zwischen einzelnen Ortschaften leiden, lebt die Region Manhartsberg vor, wie Zusammenarbeit geht. Die sieben Gemeinden aus zwei Bezirken, zwei Vierteln und zwei Leader-Regionen haben ihre Kräfte gebündelt und das große Ziel, als erste Region weit und breit als „familienfreundlich“ zertifiziert zu werden.

Und der Erfolg macht wie so oft Lust auf mehr. Wie Obmann Franz Göd sagt, will man wegen der guten Erfahrungen aus diesem Projekt künftig auch in anderen Bereichen verstärkt zusammenarbeiten. Kooperation statt Fusion ist dabei das Motto. Und das ist richtig. Denn das Bündeln der Kapazitäten aller Gemeinden kann für die Region nur ein Vorteil sein.