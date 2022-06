Besser „neu“ als gar nicht

Von Anfang Juli bis Ende August jeden Montag Livemusik in Gastro-Betrieben im Eggenburger Stadtzentrum – das war 2013 bei der „Erfindung“ der „Music Night“ das große Ziel. „Im Sommer ist an Montagen im Eggenburger Zentrum immer etwas los“ – diesen Gedanken wollten Gastro-Betreiber und Wirtschaftsbund damals in die Köpfe heimischer und auswärtiger Gäste bringen.

Die Coronapandemie und das Aus für einige Gastro-Betriebe im Stadtzentrum haben dazu geführt, dass die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nicht oder nur in beschränktem Umfang stattfinden konnte. Dass heuer auch ein Verein, ein Betrieb an der Eggenburger Peripherie und einer in Straning dabei sind, mag dem Grundgedanken der „Music Night“ nicht entsprechen. Aber diese neue Ausrichtung kann auch eine Chance sein – vor allem, wenn das komplette „Aus“ die Alternative gewesen wäre.