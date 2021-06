Eine aufregende und emotionale Verlängerung nach torlosen 90 Minuten – was Italien und Österreich am Samstag lieferten, zeigte der Drosendorfer Gemeinderat am Freitag vor. Zuerst verlief die Sitzung eineinhalb Stunden – für Drosendorfer Verhältnisse – harmonisch ab. Abgesehen von vereinzelten Enthaltungen fielen alle Beschlüsse einstimmig aus. Als Bürgermeister Spiegl dann über einige Themen und im Stadtrat beschlossene Vergaben berichtete, kochten die Emotionen zwischen ihm und seinem „ewigen Widersacher“ Roland Deyssig von der Frischen Liste über. Während Deyssig Spiegl unterstellte, Drosendorf zu ruinieren, warf Spiegl Deyssig vor, durch Schlechtmachen der Stadt deren Ruf aufs Spiel zu setzen.

Nicht nur neutrale Beobachter, auch zahlreiche Bürger schütteln ob des politischen Stils in Drosendorf schon länger den Kopf. Fraglich ist, ob es – anders als im EM-Achtelfinale – bei diesem „Match“ am Ende einen Sieger, oder nur Verlierer geben wird.