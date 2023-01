Böses Erwachen

Nach den Weihnachtsferien nimmt die Transferzeit doch noch etwas Schwung auf. Ein böses Erwachsen war‘s für den SV Bergern in der 1. Klasse Nordwest/Mitte. Der Spielbetrieb musste eingestellt werden. Mitten in der Saison ist das bitter – und zwar für die komplette Liga. Punkte werden gestrichen, der Spielplan – trotz nunmehr gerader Anzahl an Klubs – aber beibehalten. Statt neu auszulosen, wird die Meisterschaft künstlich zwei Wochen verlängert.

Bergern steht fürs aktuelle Vereinssterben. Schon zuletzt überlebten einige Klubs nur noch dank Spielgemeinschaften. Daher, und weil so gerne über die vielen tschechischen Spieler im Unterhaus gemault wird: Ohne die bezahlten Legionäre könnte der eine oder andere Verein schon längst den Spielbetrieb einstellen. Meist ist das aber nur ein verzögerter Tod: Ist das Geld aus, sind diese Spieler weg. Vorausblickendes Planen ist jetzt wichtiger, als je zuvor.