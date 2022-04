Chance vertan

Es hätte ein Schritt Richtung Klassenerhalt werden können. Doch Horn vergeigte beim Letzten Juniors OÖ ein 2:0. Damit konnte sich der SV weder vom Schlusslicht absetzen, noch den Vorletzten Young Violets abhängen. Acht Runden vor Schluss gibt‘s ein Gedränge im Tabellenkeller. Die kommenden zwei Wochenenden sind vorentscheidend für Horn: Am Freitag in Kapfenberg und am Ostermontag gegen die Young Violets muss ein Sieg her. Denn leichter wird’s danach nicht. In den abschließenden fünf Runden warten vier Gegner aus den Top 5. Da müssen die notwendigen Punkte bereits eingesackt sein.

Im Gegensatz zu früheren Abstiegen bzw. „Rettungen am grünen Tisch“ ist Horns Mannschaft diesmal am Leben. Sie mag spielerisch limitiert sein, kämpft und rennt aber um den Klassenerhalt. Für den braucht‘s auch die Psyche. Denn im Finish kommt‘s drauf an, wer mit dem Druck des „liefern müssen“ umgehen kann und wer nicht.