Relativ ruhig lief der heurige Jahreswechsel im Bezirk Horn ab. Nachdem im Vorjahr eine Gruppe „besonders lustiger Spaßvögel“ einen Rot-Kreuz-Einsatz in der Silvesternacht in Horn zur Zielscheibe ihres Aggressionsabbaus gemacht hatte, blieben ähnliche Vorfälle heuer Gott sei Dank aus.

Auch die Feuerwehren im Bezirk Horn wurden zum Jahreswechsel von gröberen Einsätzen verschont. Und das ist nicht selbstverständlich. In anderen Bezirken mussten ihre Kollegen an den Feiertagen zahlreiche Sonderschichten wegen Unfällen, aber auch im Kampf gegen die Kräfte der Natur einlegen.

Dennoch verdienen die Freiwilligen Rot-Kreuz-Helfer und Florianis im Bezirk Horn unseren Dank. Genauso wie jene Personen, die an den Feiertagen in den vergangenen Wochen Dienst in öffentlichen Einrichtungen wie dem Landesklinikum Horn oder an den Polizeidienststellen im Bezirk versehen, sorgen sie dafür, dass wir an Weihnachten und Silvester – genauso wie an jedem anderen Tag im Jahr – ruhig und in Sicherheit feiern können.