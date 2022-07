Der Cup als Chance

Es wäre längst an der Zeit, dass der SV Horn auch im ÖFB-Cup wieder etwas „reißt“. Seit dem legendären Halbfinal-Einzug 2014, war spätestens in der zweiten Runde Endstation. Mit den Niederlagen gegen Schwaz, Elektra und Gurten gab‘s überhaupt gleich drei Blamagen in Serie. Diesmal soll und kann es wieder anders werden. Im Gegensatz zur Vorsaison ist die Mannschaft nicht völlig neu zusammengestellt. Dazu kamen Neuzugänge, die über Bundesliga-Erfahrung verfügen. In der Vorbereitung ging kein Spiel verloren, eine leichte Euphorie ist spürbar. Die kann mit einem gelungenen Cup-Auftakt verstärkt, bei einer Niederlage aber auch gleich wieder zerstört werden.

In den vergangenen Jahren sanken die Zuschauerzahlen bei Horns Heimspielen stetig. Rechtzeitig vor dem Meisterschaftsauftakt gegen Sturm Graz II wäre ein souveräner Cup-Aufstieg daher die beste Werbung.