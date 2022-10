Die Gemeinde legt vor

Fehlende Information seitens der Gemeinden und Betreiber – das ist in der Region häufig ein Kritikpunkt von Gegnern von Windparkanlagen. Diesen Vorwurf will sich die Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring ersparen. Im Gegenteil: Sie geht in die Info-Offensive. Und der große Zuspruch zur Info-Veranstaltung zeigte, dass man damit den richtigen Weg gegangen ist und die Bevölkerung von Beginn an ins Boot holt.

Während einige der Gäste wichtige Fragen – etwa Bürgerbeteiligung – aufs Tapet brachten, wurden auf einigen Tischen andere Pläne geschmiedet. Nämlich die, sich bei Windkraftgegnern aus anderen Gemeinden Infos zu holen, wie das Projekt zu verhindern sei. Das Verhindern als einzige Option – ohne Abwarten der Ergebnisse der Voruntersuchungen und Windmessungen – ist gerade angesichts der aktuellen Energiekrise keine gute.