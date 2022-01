Die Hoffnung

Die Hinrunde der 2. Landesliga West vergeigte der SK Eggenburg: nur zwei Siege, Tabellenvorletzter. Auf diese Abstiegsgefahr reagierte der Verein. Mit Jindrich Kucera, Muhammed Cevik und Dzemil Alic (Bruder des in dieser Woche geholten Dzemal Alic) kommen drei Kicker, die Erfahrungen in der 1. Landesliga haben.

Cevik kickte zuletzt in Schrems, Alic in Waidhofen. Letzterer im Herbst aber nur noch am Papier, da sich die Wege kurz nach Saisonanpfiff nach Meinungsverschiedenheiten trennten …

Vor allem aber Kucera ist ein Königstransfer. Einst führte er Amaliendorf ins 2. Landesliga-Spitzenfeld, danach war er Regisseur bei Zwettl. Beide Male agierte er unter dem jetzigen Eggenburg-Trainer Helmut Anderst in Hochform. Kurzum: Schließt Kucera an diese Zeiten an, zählt er zu den Top-Spielern der Liga. Dann wird Eggenburg fix nicht absteigen. Dann wird „Liga-Dino“ SKE im Herbst in seine 15. Saison in der 2. Landesliga West starten.