Bereits seit mehreren Jahren wird intensiv über die Realisierung eines Windparks in der Gemeinde Sigmundsherberg diskutiert. Eine Volksbefragung (57 Prozent pro Windpark) ist mehr als vier Jahre her – die Fronten zwischen Windkraftbefürwortern und ihren Gegnern haben sich in dieser Zeit aber keinen Millimeter bewegt.

Jetzt hoffen die Befürworter, dass ihnen der Klimawandel in Form des Borkenkäfers Schützenhilfe bei der Umsetzung des Projektes liefert. Die Gegner sehen im Borkenkäfer-Problem aber den Beweis dafür, dass man bestehende Wälder nicht für Windräder opfern, sondern in Mischwälder umwandeln sollte. Egal, auf welcher Seite man steht, eines ist in dieser Diskussion wie bei so vielen, wenn es um das Thema Naturschutz geht, klar. Die Fronten sind einzementiert, Argumente – und seien sie noch so gut – können die festgefahrenen Meinungen nicht ändern. Darum besser eine rasche Entscheidung, als eine Ewig-Diskussion, die ohnehin nichts ändert.