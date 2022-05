Die Spannung bleibt

Am Freitag gastiert Horn bei Wacker Innsbruck. Bei jenem Verein, der auch in zweiter Instanz keine Lizenz bekam. Jetzt bleibt noch das Neutrale Schiedsgericht. Das überprüft nur, ob das bisherige Verfahren konform ablief, kann aber keine Lizenz vergeben. Es scheint unwahrscheinlich, dass Innsbruck in der 2. Liga bleibt. Horn ist damit fix gerettet.

Das Saisonfinish bleibt trotzdem mega-spannend. Eine neue sportliche Leitung steht – wie berichtet – ante portas. Größere Änderungen beim Kader werden passieren. Was geschieht mit Trainer Rolf Landerl? Kommt mit Ex-Obmann Robert Mang ein neuer Hauptsponsor? Fragen, deren Antworten in den kommenden Wochen wohl mehr Spannung bringen, als die Ergebnisse am Rasen. Für die Stimmung wäre es dennoch ideal, wenn Horn den Klassenerhalt aus eigener Kraft schafft – und nicht, weil irgendeine Instanz irgendwas entschieden hat.