Das Leben nimmt wieder Fahrt auf! Auch wenn die ersten Kultur-Veranstaltungen nach der Öffnung im Bezirk Horn noch nicht überrannt waren, die Freude der Gäste, dass es endlich wieder Konzerte, Ausstellungseröffnungen oder Lesungen gibt, war deutlich spürbar. Dass jetzt die Urlaubs-Saison vor der Tür steht, sollte der Stimmung in der Bevölkerung einen weiteren Boost verleihen. Der Zulauf in den Reisebüros zeigt, dass die Sehnsucht nach der Ferne nach den vergangenen Monaten groß ist.

Vorsichtig positiv ist daher auch die Stimmung in der heimischen Tourismus-Branche. Die Hotels freuen sich über gute Buchungslagen, im Feriendorf Gallien geht man nicht nur wegen des neuen hauseigenen Biers zuversichtlich in den Sommer. Zu diesem Aufwärtstrend, der in so vielen Bereichen spürbar ist, passen die rückläufigen Zahlen bei den Neuinfektionen im Bezirk. Was jetzt aber fehl am Platz ist, wäre Blauäugigkeit: Noch ist Corona nicht besiegt, bleiben wir vorsichtig.