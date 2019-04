In der 2. Klasse Waldviertel Thayatal dürfte – wie bereits in den beiden vorangegangenen Meisterschaften – ein extrem spannender Titelkampf auf die Fans warten. Mit dem Unterschied, dass diesmal gleich vier Mannschaften um Platz eins rittern. Selbstläufer gibt‘s für diese Top-Teams aber keinen, wie auch der aktuelle Spieltag zeigte: Da führt Windigsteig, zuvor noch nie in der 1. Klasse, endlich einmal die Tabelle an und schon gibt’s einen Bauchfleck. Und das ausgerechnet gegen Brunn, das zuvor gerade mal neun Treffer erzielte.

Oder Winterkönig Kühnring, der sich nach der Auftaktniederlage gegen Irnfritz zu einem Last Minute-Sieg in Allentsteig plagte, während auch Irnfritz nicht so recht wusste, warum das Spiel gegen Geras überhaupt gewonnen wurde.

Schlägt nun Außenseiter Japons zu? In der Rückrunde ließ der Underdog bisher nichts anbrennen, jetzt kommt‘s zur Nagelprobe gegen Nachbar Irnfritz. Gelingt hier ein Erfolg, gelten die Japonser, die sich im Winter mit Goalgetter Michal Vecera geschickt verstärkt haben, endgültig als heißes Eisen. Der Aufstieg in die 1. Klasse wäre dann der vorläufige Höhepunkt für den Verein, der 2012 noch in der mittlerweile aufgelösten 3. Klasse Hornerwald quasi um die „Goldene Ananas“ spielte.