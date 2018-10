Lange Sommer mit südländischen Temperaturen, wochenlang Badewetter, laue Nächte, in denen man sich ohne Weste dem süßen Leben hingeben kann – auch im Waldviertel wird dieses Szenario in den kommenden Jahren zur Normalität werden. Genauso wird es zur Normalität werden, dass die Landwirtschaft wie sie in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, unter diesem Szenario leiden wird. Die Kombination aus lang anhaltender Hitze, fehlenden Niederschlägen und Schädlingen, die sich bei diesen Verhältnissen besonders wohlfühlen, wird es der Bauernschaft in Zukunft nicht leichter machen.

Zumindest ein kleiner Beitrag, den jeder im Sinne der Landwirtschaft in der Region leisten kann, ist der Einkauf regionaler, saisonaler und biologisch erzeugter Produkte. Von den Bauern aus der Gegend zu kaufen – und nicht von Produzenten am anderen Ende der Welt – hilft nicht nur den Landwirten, sondern ist bei der großen Fülle an dementsprechendem Angebot in der Region nicht einmal schwer zu bewerkstelligen.