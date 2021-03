Kaum ein Thema bewegt Menschen so sehr wie das Fällen von Bäumen. Und das ist auch gut so! Gerade in Zeiten der Klimakrise steigt das Bewusstsein dafür, dass wir auch im Kleinen unseren Beitrag leisten müssen. Besonders verständlich ist der Aufschrei der Bürger, wenn es wie derzeit in Drosendorf am Altstadtberg um ein beliebtes Naherholungsgebiet geht, das viele Anrainern schon ihr Leben lang begleitet.

Was vielfach bei Diskussionen wie der derzeitigen außer Acht gelassen wird: Kein Bürgermeister schneidet mit einem Grinser im Gesicht Bäume um. Für die Gemeindechefs steht auch etwas anderes auf dem Spiel: ihr eigener Kopf. In Zeiten von „Hechtbiss-Urteilen“ ist die Angst vor Haftungsfragen genauso verständlich wie die Sorge der Bürger um geliebte Bäume. Bleibt ein Bürgermeister trotz vorliegendem Gutachten untätig und es passiert etwas, dann möchte man sich den Aufschrei gar nicht vorstellen. Zu beneiden sind Bürgermeister in solchen Fällen sicher nicht.