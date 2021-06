Was ist schlimmer? Dass es mit dem DFC Heidenreichstein den ältesten Waldviertler Frauenfußball-Verein zerriss, oder die Umstände, die die Sache so dermaßen aus dem Ruder laufen ließen?

Es ist eine Story, die filmreif ist. Eine Story, die nur so strotzt vor Intrigen, Anfeindungen, gegenseitiger Abneigungen und tiefen Grabenkämpfen. Duelle, die sich – je länger sie dauerten – so richtig aufschaukelten und immer mehr ins Persönliche abdrifteten. Jeder misstraut jedem, jeder sieht im Gegenüber den größten Ganoven. Und zum Schluss kommt der Gedanke an Kult-Regisseur Quentin Tarantino und seine „Reservoir Dogs“. Dort sind am Ende alle tot – gegenseitig erschossen beim finalen Gemetzel.

Genauso ergeht‘s dem DFC Heidenreichstein. Es gibt nur Verlierer. Gründer Robert Redl, die Spielerinnen, deren Unterstützer und letzten Endes den Verein selbst. Der DFC ist raus, seine Spielerinnen demnächst bei anderen Vereinen. Ein Comeback mit denselben Protagonisten im kommenden Jahr gilt als ausgeschlossen. Das war’s – Ruhe in Frieden, DFC.