Ein Favorit

Gebietsliga-Aufsteiger St. Bernhard hat bislang alle Spiele gewonnen. Eines zwar am „grünen Tisch“ – was heute aber schon niemanden mehr interessiert. Es hat sich bestätigt, was an dieser Stelle vorm Start erwähnt wurde: St. Bernhard zählt zu den absoluten Titelfavoriten. Zum Einen ist das der Stärke der eigenen Truppe geschuldet. Spieler wie Michal Docekal und Mathias Gabler zählen zu den Stars der Liga. Mit Manuel Fettinger gibt‘s dazu einen passenden Trainer, der die Mannschaft voll im Griff hat. Dahinter leistet der Vorstand in ruhiger Manier die Basis für den Erfolg.

Zum anderen ist St. Bernhard auch deswegen ein Herbstmeistertitel-Kandidat, weil sich noch kein anderes Spitzenteam herauskristallisiert hat. Daher: Legt St. Bernhard in Langenlois nach, dann geht‘s als Gejagter in die zweite Hinrunden-Hälfte. Dann gehört der Aufsteiger ganz offiziell zu den Top-Teams, das niemand mehr unterschätzt.