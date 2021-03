Der Name von Gilbert Prilasnig (siehe Story auf den Seiten 74/75) ist untrennbar mit dem Aufstieg des SV Horn Ende der 00er-Jahre verbunden. Zwar schrammten die Horner damals einige Male knapp am Aufstieg in die heutige 2. Liga vorbei, doch etablierten sie sich unter den Top-Teams in Ost-Österreich. Prilasnig war eine Konstante in einer Mannschaft, die durch andauernde gravierende Kader-Veränderungen auffiel. Letzteres ist ein Umstand, der sich bis heute nicht geändert hat. Geändert hat sich die Altersstruktur. Heute sind Patrik Eler (29) und Kapitän Florian Sittsam (26) die Oldies. Die Jugend dominiert, während zu Prilasnigs Zeiten der Großteil der Stammspieler Ü25 war.

In Horn lief‘s immer top, wenn die Oldies gut drauf waren – siehe Markus Holemar, Aleksandar Djordjevic, Radovan Vujanovic, Miroslav Milosevic, oder eben Gilbert Prilasnig. Die vergangenen Spiele, wo zum Teil gute Leistungen unbelohnt blieben, haben ja gezeigt, was das fehlende Puzzle-Teil beim SV Horn ist: die Routine. Es bedarf keines totalen Schwenks, aber: Zwei, drei Routiniers tun auch Horn gut. Die Punkteausbeute und die Tabelle würden‘s danken.