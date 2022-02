Ein Pfiff mit Folgen?

Es wäre ein extrem wichtiger Sieg für den SV Horn gewesen. Die Waldviertler führten beim Nachtrag in Steyr 2:1, hatten sich von der Abstiegszone wieder ein Stück abgesetzt. Doch dann griff Schiedsrichter Thomas Fröhlacher ins Geschehen ein: Er sah ein Foul, das keines war, entschied auf Elfmeter und vermasselte Horn den möglichen Sieg. Positiv für Horn: Die Verunsicherung aus dem Herbst war völlig weg, Einsatz und Kampfgeist top. Neuzugang Albin Gashi präsentierte sich, vor allem in der ersten Halbzeit, als Verstärkung. Die Defensive stand kompakt, Ersatz-Torhüter Simon Kronsteiner ließ nichts anbrennen. Ausbaufähig war das Umschaltspiel in der Offensive.

Bei allem Positiven: In der 2. Liga, wo die Hälfte gegen den Abstieg kämpft, hilft ein Punkt nicht entscheidend weiter. Horn muss nachlegen – um am Ende nicht mehr mit Fröhlachers Fehlpfiff hadern zu müssen.