„Die Doppelbelastung ist somit weg“, meinte ein Facebook-User zu Horns Niederlage in der ersten Runde des ÖFB Cups. Das war’s dann aber mit dem „Positiven“. Horns Niederlage kam nicht überraschend: viele neue Spieler, die Mannschaft ganz offensichtlich noch nicht eingespielt. Für Letzteres reicht auch die Zeit bis zum Meisterschaftsauftakt am Freitag nicht.

So vernachlässigbar das Cup-Aus ist, so wichtig ist ein guter Start in die 2. Liga. Vor allem, wenn Horn zuhause spielt, als Gegner Vorwärts Steyr, Vorletzter der abgelaufenen Meisterschaft, kommt. Der Saisonstart gibt die Richtung vor. Klarerweise nicht in der Tabelle, vielmehr bei den Fans. Rundherum pausiert die Meisterschaft noch, mit Ausnahme des allerletzten Spiels durften sie 2021 nicht im Stadion dabei sein. Die Gier nach Live-Fußball sollte eigentlich da sein. Und da muss Horn ansetzen. Das Nicht-Vorhandensein einer eingespielten Truppe muss durch Einsatzbereitschaft und Kampf kompensiert werden. Egal, wie das Spiel endet: Die Zuschauer müssen beim Heimgehen das Gefühl haben, dass Horn alles gegeben hat.