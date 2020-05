Spannende Filme im Ambiente mit Flair – das Mondscheinkino in Eggenburg zieht jeden Sommer mehrere tausend Gäste nach Eggenburg und ist damit neben dem Mittelalterfest das zweite Highlight im Eggenburger Tourismus- und Kulturleben. Während das Mittelalterfest seit dem Wochenende für 2020 abgesagt ist, hoffen die Verantwortlichen des Mondscheinkinos nach wie vor, im Juli und August Kinoflair auf die Wiese beim Kanzlerturm zu bringen.

Nachvollziehbar sind aber die Bedenken der Stadtpolitik: Neben Sicherheitsaspekten ist auch die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären. Bei 300.000 Euro, die der Stadt heuer an Kommunalsteuern entgehen, ist ein Event, das jährlich 15.000 Euro Abgang beschert, kein Klacks. Andererseits: Seit September des Vorjahres wird intensiv am Programm und der Organisation gearbeitet, im Vorjahr wurde dieses Engagement von mehr als 8.000 Gästen an 18 Abenden belohnt. Auch dieser „Verlust“ würde schwer wiegen.