Vielleicht ist er wirklich ein bisserl verrückt. Aber: Man kann auch positiv verrückt sein. Harald Schuh ist aus dem Kulturleben im Bezirk Horn nicht wegzudenken. Ihm ist die Arbeit als Direktor der W.A. Mozartmusikschule Horn nicht genug. Neben seinem Kapellmeisterjob in Langau und jenem als Leiter des Orchesters des GMV Horn bringt sich Schuh in zahlreichen weiteren Vereinen der Musikszene als aktiver Musiker oder Organisator ein. Fast verwunderlich, dass er daneben noch Zeit findet, in seiner kleinen Werkstatt Barocktrompeten zu bauen.

Für diese kreative Idee und deren Umsetzung wurde Schuh jetzt mit einem Preis der Wirtschaftskammer belohnt – weil er ein Vorbild hinsichtlich Kreativität ist. Auch in anderer Hinsicht kann Schuh Vorbild sein: Er macht das, was ihm Spaß macht – und Dinge, nach denen er „verrückt“ ist. Und von diesen Dingen kann es kein „zu viel“ geben.