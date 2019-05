Die SPÖ hat es im Bezirk Horn – dem „schwärzesten des Landes“ – nicht leicht. Zuletzt gab es auch in traditionell starken SP-Gemeinden wie Sigmundsherberg (die SPÖ verlor 2015 drei von sieben Mandaten) oder Röschitz nichts zu feiern. In letzterer steht hinter einer Kandidatur der SPÖ bei der kommenden Gemeinderatswahl genauso wie in Röhrenbach nach dem Rückzug von Ernst Gabriel ein großes Fragezeichen.

Ein umso kräftigeres Lebenszeichen kommt nun aus der SPÖ Sigmundsherberg. Mit der 31-jährigen Barbara Reisel wurde eine neue Gemeindeparteivorsitzende gefunden, der man zutrauen kann, dass sie die Ortsgruppe vom Image der „angegrauten Partei“ befreien kann. Reisel wirkt offen, sympathisch, engagiert. Und als berufstätiger Mutter nimmt man ihr ab, dass sie voll im Leben steht – und somit weiß, wo die „kleinen Leute“ der Schuh drückt. Für die SPÖ bleibt zu hoffen, dass sich auch in anderen Gemeinden „Nachahmer“ mit ähnlicher Ambition finden.