Ein wichtiges Dementi

Solange über einen geredet wird, ist man interessant – und über mangelndes Interesse kann sich der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli derzeit nicht beklagen. Zunächst wurde kolportiert, mit Gemeinderat Hans Siedler stehe Gillis Nachfolger schon fest. Dann hieß es, Stadtrat Stefan Jungwirth werde Gilli noch im Laufe dieser Periode als Gemeindechef beerben.

Es gebe aktuell keine Pläne, zurückzutreten, räumte Gilli gegenüber der NÖN mit den Gerüchten auf – und dass er das tut, ist gut so. Auch wenn es in Eggenburg neben den genannten auch noch den ein oder anderen weiteren potenziellen Kandidaten auf das Bürgermeisteramt gibt: Mit Glasfaser- und Kanalprojekten und dem geplanten Neubau des Wirtschaftshofes geht er Projekte an, die der vollen Aufmerksamkeit der Gemeindeführung bedürfen. Und da kann man Gerüchte um mögliche Rochaden nicht gebrauchen.