Eine Chance?

Durch die unnötige Niederlage gegen St. Pölten, macht Horn die 2. Liga in Richtung Herbstfinish noch einmal ein wenig spannender, als sie ohnehin schon ist. Die Top-8 liegen innerhalb von nur fünf Punkten. Dabei geht‘s im Aufstiegskampf nicht nur ums Sportliche. Wer will überhaupt? Wer erfüllt die Lizenz-Kriterien? Wer nicht?

Horn steht vor einer schweren Frage: Einerseits ist die sportliche Chance auf den Bundesliga-Aufstieg so groß wie nie, andererseits brächte der jede Menge Hürden mit sich. Ein Ausweichen nach St. Pölten würde viele der Fans kosten. Hier geht Horn ohnehin von einem niedrigen Niveau aus. Gerade einmal 1.040 Zuschauer waren gegen St. Pölten da. Und das, obwohl Horn Erster ist, attraktiv spielt, ein Derby am Programm stand, am Samstagnachmittag von der herbstlichen Waldviertler Kälte nichts zu spüren war und es obendrein freien Eintritt gab. Was soll Horn noch anders machen, damit mehr Fans kommen? Ein Rätsel …