Eine Idee zum Nachdenken

Glücklich mit der Situation ist wohl keiner: Nach dem Abgang von Alexandra Gebhardt, die seit 2020 das Nahversorger-Geschäft in Geras geführt hat, ist es mit dem öffentlichen Leben in der Stadtgemeinde düster geworden. „Wenn es nicht die Berufsschule und das Stift gebe, wäre die Stadt komplett tot“, meinte eine ältere Dame aus Geras zur NÖN.

Bürgermeister Hans Glück hat recht, wenn er sagt, dass er keine Interessenten für das Geschäft „herausbacken“ kann. Wie es dennoch gehen könnte, hat die Gemeinde Meiseldorf vor fast vier Jahren vorgezeigt. Sie hat eine Kommunal GmbH mit dem Bürgermeister als Geschäftsführer gegründet. Und diese GmbH hat die Führung des neuen Nahversorgergeschäfts übernommen. Damit wurde in Meiseldorf eine mehr als 35-jährige Nahversorgerlücke geschlossen. So lange sollte es in Geras nicht dauern.