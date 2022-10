Einmalige Chance

Nach den internen Turbulenzen ist vorerst Ruhe eingekehrt beim SV Horn. Grund dafür war der Sieg in Steyr. Eine dritte Niederlage in Serie hätte dem Klima nicht gutgetan. Dazu wären Erinnerungen an 2019 und die Vorsaison hochgekommen. Auch da startete Horn gut, sackte dann völlig ab. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie die Unruhen der vergangenen Wochen weggesteckt hat.

Sechs Runden sind‘s noch bis zur Winterpause. Horn mischt weiter voll um Platz eins mit. Und das ist sensationell. Ist Horn zur Halbzeit weiter vorne dabei, muss geplant werden. Ist der Aufstieg wirklich ein Ziel, muss nochmals in die Mannschaft investiert werden. Die langersehnte Bundesliga-Chance ist vielleicht einmalig. Zum Vergleich: Lustenau wurde in der Saison 2020/21 Viertletzter, ein Jahr später Meister. Warum sollte den Hornern nicht ein ähnliches Kunststück gelingen?