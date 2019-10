Eine gar nicht so klare Sache war das Gebietsliga-Bezirksderby Gars gegen Röschitz/Roggendorf. Dennoch darf sich nur Gars freuen, das mit diesem Sieg wieder den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schaffte, während Röschitz/Roggendorf im Keller stecken.

Fünf Punkte nach neun Runden, dazu 40 Gegentreffer. Zahlen, die nicht nur in der Momentaufnahme Schlimmes befürchten lassen, sondern auch beim Blick nach vorne. Denn in den vier Runden bis zur Winterpause ist am ehesten noch etwas im kommenden Heimspiel gegen Hartl Haus drinnen. Langenlois sowie die Titelkandidaten Grafenwörth und Gmünd werden eine Nummer zu groß sein.

Heißt unterm Strich: Röschitz/Roggendorf wird schon im Winter abgeschlagen in der Abstiegszone stehen. Ob sich dann personell etwas tut? Eher nicht. Schon im Sommer wurde auf die Abgänge von Leistungsträgern wie den Winter-Brüdern oder von Marek Vesely kaum reagiert. Oder besser gesagt: Nur quantitativ reagiert, nicht aber qualitativ. Dazu fruchtete auch die eingegangene Spielgemeinschaft mit 2. Klasse-Schlusslicht Roggendorf – erwartungsgemäß – sportlich nicht und diente nur dem physischen Überleben als Verein. So heißt‘s aktuell: „Operation gelungen, Patient (sportlich) tot.“