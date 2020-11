So geheimnisvoll „UFA Media“ beim SV Horn auftauchte, so geheimnisvoll verlief auch der Abgang. Wer nicht die Medien mitverfolgte, dem fiel vermutlich nicht einmal auf, dass es hier in den vergangenen Monaten einen neuen Premium-Partner gab.

UFA trat nirgends – wie für Sponsoren üblich – in Erscheinung. Weder am Trikot, noch irgendwo im Stadion. Nur unsichtbar, aber quasi mächtig. Sechs geparkte Spieler plus ein Trainer prägen eine Team-Zusammenstellung. Oder anders gesagt: Unüblicherweise wurde in Horn im Sommer zweigleisig gefahren und geplant: Auf der einen Seite UFA, auf der anderen Seite der Verein.

„Das Beste aus beiden Welten“ passte hier von Anfang an aber nicht zusammen. Erst, nachdem Horn den neuen Trainer Davor Mladina nicht akzeptierte, kam es zum Aus. Abgetan ist es für Horn damit aber noch nicht:

Nicht nur, dass nun Sponsorengelder fehlen, werden möglicherweise auch die „UFA-Spieler“ im Winter abgezogen. Zweiteres ist aufgrund deren Qualität wohl auszuhalten, Ersteres ungewiss. Denn wie hoch die UFA-Zuwendung war, bleibt genauso geheimnisvoll wie der nunmehrige Ex-Partner selbst.