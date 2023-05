Horns Auftreten in Linz war stark. Klar dominierte der Tabellenführer das Spiel – es war nicht zu erwarten, dass Horn den Spitzenreiter an die Wand spielt. Aber selten zuvor präsentierte sich eine Horner Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit so kampfstark wie am Freitag. Und das, obwohl es für die Horner nur noch um die „Goldene Ananas“ geht.

Horn zeigte eindrucksvoll, dass die Mannschaft lebt. Trotz der harten Wochen zuvor: Kein Antrag auf die Bundesliga, Rückfall in der Tabelle, finanzielle Turbulenzen, weil geplante Sponsorgelder nicht kamen.

Vor allem aber hat die Mannschaft in der Rückrunde gezeigt, dass sie zurecht vorne dabei ist: Sämtliche Top 3-Teams wurden bezwungen – Linz gleich zweimal in dieser Saison. Schade, dass der SV ausgerechnet gegen vermeintlich schwächere zu viele Punkte liegen ließ.

Schade ist auch, dass dieses Team kau eine gemeinsame Zukunft hat. Denn nach den ausbleibenden Sponsor-Geldern wird in der Sommerpause wohl abgespeckt und ein Kader-Umbruch eingeleitet.