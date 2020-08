Endlich geht‘s wieder los. Am Wochenende starten die ersten Meisterschaften mit Waldviertler Beteiligung in die neue Saison. Neun Monate vergingen seit den letzten Pflichtspielen – im März kehrten im Amateurbereich ja nur die Regionalliga sowie die 1. Landesliga für ein kurzes Intermezzo auf den Platz zurück, ehe abgebrochen wurde. So ein drohender Meisterschafts-Abbruch wird auch in der kommenden Saison ein ständiger Begleiter sein.

Zumindest ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass es immer wieder Teams erwischen wird, die in Quarantäne und daher aussetzen müssen. Die Meisterschaft wird einem Fleckerlteppich gleichen, wo man am Ende zufrieden sein muss, dass jeder einmal gegen jeden gespielt hat, sodass die Saison auch gewertet werden kann.

Allein schon aufgrund dieser Problematik sollten sich im Amateurbereich die Wertigkeiten verschieben. Klar geht‘s beim Kicken ums Gewinnen, doch aktuell müssen alle dankbar sein, dass überhaupt angepfiffen werden kann, dass sie ihrem Hobby nachgehen können. Das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, bevor er sich das nächste Mal am Spielfeld über Kleinigkeiten aufregt, oder seinen Gegenspieler mutwillig umschneidet.

Corona ein Schnippchen zu schlagen, einfach Fußball spielen zu können, sollte ein größerer Sieg sein, als die drei Punkte einzusacken. Das mag jetzt zwar romantisch klingen, weil auch viele Amateure um Punkteprämien laufen, entspricht aber der Wahrheit. Denn, wenn wieder vorzeitig abgepfiffen wird, hat keiner was davon – auch nicht die, die nur des Geldes wegen kicken.