Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren schoss der SV Horn die WSG Wattens mit 4:0 aus dem Stadion und feierte nach dem 5:1-Sieg im Hinspiel souverän den erstmaligen Aufstieg in Österreichs zweithöchste Spielstufe. 3.900 Zuschauer jubelten den Hornern damals zu. Schiedsrichter war damals wie heute übrigens Rene Eisner. Von dieser Horner Erfolgstruppe ist heute nur noch Miroslav Milosevic da, während vom damaligen „Weiterhin-Regionalligist“ Wattens mit Ferdinand Oswald, Benjamin Pranter und Florian Toplitsch nun drei Spieler den Aufstieg in die Tipico Bundesliga feiern dürfen.

Nur dem Glück und dem Zufall verdankt Horn, dass als Vorletzter der Klassenerhalt geschafft wurde. Was tun, um sportlich wieder dauerhaft in die Spur zu kommen? Es braucht endlich geglückte Transfers. Von den im Winter gekommenen Spielern überzeugten nur Raffael Behounek und Numa Daiki, wobei Letzterer ein „Geschenk“ von Keisuke Honda war. Vor allem in der Offensive müssen neue Kräfte her – 33 Tore in 30 Spielen sind einfach zu wenig. Neben Miroslav Milosevic fehlte ganz einfach jemand, der auch mal Entscheidendes tut. Nur, wenn das gelingt, kann Horn endlich vom Image einer Fahrstuhlmannschaft, die permanent zwischen 2. Liga und Regionalliga pendelt, loskommen.