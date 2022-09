Antwort muss jetzt kommen

Mit einem Dämpfer und viel Wirbel geht Horn in die kurze Meisterschaftspause. 0:2 gegen den GAK, 0:3 gegen die Vienna. Zweimal als nicht schlechteres Team nichts mitgenommen. Frustrierend. Dennoch darf kein Platz für hängende Köpfe bleiben. Das zeigt die jüngere Vergangenheit. 2019 und 2021 startete Horn ähnlich sensationell wie heuer, brach danach ein. Horn ist nach wie vor an der Tabellenspitze dabei, hat eine starke Mannschaft.

Nach der länderspielbedingten Pause fährt man als Favorit nach Steyr. Diese Rolle muss Horn unterstreichen. Es reicht, an die jüngsten Leistungen anzuschließen. Die Ausnahme: Vorne braucht es endlich Effizienz. Gashi, Pronichev, die beiden Yilmaz – sie alle haben die Qualität, Spiele im Alleingang zu entscheiden. Jetzt muss wieder geliefert werden – sonst geht’s in dieser engen Liga ganz schnell in die falsche Richtung.