Die Stadtkapelle Horn spielte anlässlich des Oktoberfestes in der Waldviertler Volksbank Arena zwar volksmusikalisch auf, die Kicker des SV Horn hatten nach der 1:3-Niederlage gegen den FAC aber den Blues. Über weite Strecken nicht nur chancen-, sondern vor allem ideenlos – so analysierte auch Trainer Carsten Jancker, der erst gar keine Ausreden suchte …

Natürlich muss Jancker mit gutem Beispiel vorangehen und vorm Herbstfinish Optimismus schüren, nur: Wenn schon gegen die Nachzügler nichts geht, wie soll Horn dann bitteschön Liga-Top-Teams wie Wattens oder Blau Weiß Linz biegen? Ohne unter die Propheten gehen zu wollen: Viele Punkte wird Horn in den ausständigen fünf Runden nicht mehr machen. Damit läuft‘s auf ein Überwintern im Tabellenkeller hinaus.

Will Horn oben bleiben, dann muss die Kaderzusammensetzung in der Winterpause korrigiert werden. Dann braucht‘s einige gestandene Spieler, die auch Verantwortung übernehmen. Nur mit jungen Spielern auf der Bank, die zwar brav mitlaufen, aber ein Spiel nicht drehen können, wird‘s nicht funktionieren. Dass das Geld kostet, ist klar. Dem sollte sich Horn aber auch zuvor bewusst gewesen sein, als der Aufstieg von der Regionalliga in die 2. Liga vollzogen wurde.