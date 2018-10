In jedem Gerücht steckt ein Körnchen Wahrheit – so lautet ein altes Sprichwort. Beim SV Horn wird dementiert, dass am derzeit im Umlauf befindlichen Gerücht, der Verein würde aus Finanzproblemen nach dieser Saison ohnehin freiwillig in die Landesliga absteigen, nichts dran ist. Kann man glauben.

Wir erinnern uns zurück ans Frühjahr 2017, als sich Horn im Abstiegskampf der damaligen Ersten Liga tummelte, plötzlich Spekulationen auftauchten, wonach Horn Probleme beim Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison hätte. Der Verein tat das damals als „Gerücht“ ab und dementierte vehement, um mit großer Verspätung dann doch zuzugeben, dass nicht alles eitel Wonne sei, es Probleme mit den japanischen Geldgebern gäbe.

Dass Horn später die Lizenz „mit Auflagen“ nebst einer saftigen Geldstrafe von der Bundesliga doch noch bekam, war sportlich gesehen schon egal, weil mittlerweile der Abstieg besiegelt war. Imagemäßig aber hatte man sich vieles ruiniert, nachdem die Öffentlichkeit dermaßen hinters Licht geführt wurde. Daher: Es wäre nicht verwunderlich, wenn das Gerücht auch diesmal kein Gerücht wäre. Auch, wenn wir uns das alle nicht wünschen würden und hoffen, dass der Verein aus dieser Causa damals gelernt hat.