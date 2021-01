Mit Friedrich Zandl verliert der SK Eggenburg den nächsten Routinier. Der Offensivspieler ist nach Andreas Höfler, Christian Obenaus (beide verletzungsbedingtes Karriere-Ende) sowie Andreas Ringswirth (Wechsel zu Waidhofen) das nächste Eigengewächs, das dem SKE von seiner „Goldenen Generation“ abhanden kommt. Wobei: Richtig zusammengespielt hat dieses Quartett ohnehin nie. Wer weiß, wohin sonst die Eggenburger Reise geführt hätte. Etwa in der Saison 2015/16. Beim 2. Landesliga-Vizemeistertitel, dem bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte, waren nur Höfler und Zandl (der zwischenzeitlich bei Leobendorf und Retz war) dabei. Obenaus (Waidhofen) und Ringswirth (Schrems) kickten anderswo. Gemeinsam hätte damals der große Coup gelingen können.

Nach Top-Platzierungen in der vorderen Tabellenhälfte haben sich die Eggenburger als „Rekord-Dino“ in der 2. Landesliga etabliert. Der Aufstieg in die 1. Landesliga ist mittlerweile kein Thema mehr. Viel wichtiger ist ohnehin, dass die nächste Generation nachrückt – nur so ist in Zeiten wie diesen der Fortbestand eines erfolgreichen Vereins gesichert.