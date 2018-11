Die Horner Chance, den letzten Tabellenplatz vor der Winterpause doch noch abzuschütteln, beträgt zwei Spiele – davon eines auswärts bei Tabellenführer Wattens. Da besteht die weitaus bessere Chance auf Punkte am Freitag beim Heimspiel gegen Kapfenberg.

Am Ende ist es egal, ob Horn als Letzter oder Vorletzter überwintert, weil’s für die Endabrechnung nicht relevant ist. Relevant ist aber, dass der Rückstand aufs Tabellenmittelfeld in Grenzen gehalten wird. Mit zwei, drei Siegen in Folge würde man aktuell einen Sprung dorthin machen. Daher muss Horn noch immer den Heimniederlagen gegen direkte Konkurrenten wie Steyr oder Klagenfurt nachtrauern – und steht deswegen nun gegen Kapfenberg besonders unter Druck.

Trainer Carsten Jancker hat die Offensive bereits als akute Schwachstelle ausgemacht. Hier möchte er im Winter ansetzen. Wer, wenn nicht ein ehemaliger Klasse-Stürmer wie er hätte die Kompetenz, die gewünschte Verstärkung zu finden.

Allerdings: Wer am Markt ist und ob dieser Wunsch auch machbar ist, kann selbst Jancker nicht beeinflussen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der Wintermarkt nie soviel Qualität hergibt, wie das Transferfenster im Sommer.