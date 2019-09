„Die Stimmung kann schnell kippen“ – hier herrschte Einigkeit in Horn. Egal, ob Trainer, Sportdirektor oder Spieler. Jeder wusste, was in Amstetten am Spiel steht. Nicht, weil es Horn nicht gewöhnt wäre, in der 2. Liga um die hinteren Plätze mitzuspielen, nein, weil Horn plötzlich Ambitionen hat, weit nach vorne zu kommen. Der Total-Umbruch im Sommer ließ eine Euphorie aufflammen, die den Geist von 2012 weckte, als der erste, langersehnte Aufstieg in die zweithöchste Liga gelang.

Und diese Euphorie drohte nach zwei Niederlagen und vier sieglosen Spielen schon zu kippen. Obwohl die Leistungen bisher passten, Horn mit erfrischendem Fußball die Werbetrommel rührte. Am Ende wollen die Fans aber Siege sehen, anderes zählt dann nicht.

So kam Horns zweiter Saisonsieg zur richtigen Zeit und war ein Zeichen, nichts mit dem Tabellenkeller zu tun haben zu wollen. Gegen den Vorletzten Kapfenberg muss Horn nach der Länderspielpause nachlegen. Um positiv zu bleiben: Genauso wie die Stimmung ins Negative kippen kann, kann sie auch ins Positive ausschlagen. Siege, Euphorie, Spielrausch – ein Kreislauf, der weitaus angenehmer ist, als eine sportliche Watschn‘ nach der nächsten zu bekommen …