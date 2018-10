450 Zuschauer beim Uniqa ÖFB Cup-Spiel gegen Lafnitz, gar nur mehr 420 beim Meisterschaftsspiel gegen die OÖ Juniors am Freitag. In einer Woche sahen also gerade einmal 870 Zuschauer zwei Heimspiele des SV Horn. Ein absoluter Minusrekord in dieser Dekade.

Woran liegt‘s? Zum Einen fehlten zuletzt die sportlichen Erfolge. Okay, im Frühjahr gelang der erneute Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielstufe, die Darbietungen bei den bisherigen Heimspielen waren dort bisweilen aber wenig berauschend. Die Fans aber wollen immer Erfolg – da zählt die Vergangenheit nicht mehr.

Dazu kommen gleichzeitige Spielansetzungen in unmittelbarer Umgebung. Während Horn von der Bundesliga an die Anstoßzeiten gebunden ist, spielen auch Nachbarsvereine gerne zeitgleich mit dem „großen Bruder“. Auch das kostet Zuseher. Am Freitag stieg zudem in der 2. Landesliga das Waldviertel-Derby zwischen Amaliendorf und Schrems, was unter den 1.100 Fans sicher einige neutrale Kiebitze anzog, die sonst gerne auch mal nach Horn schauen.

Unterm Strich locken aber nur Siege und eine attraktive Spielweise die zuletzt fehlenden Zuschauer zurück. Ist das vorhanden, dann kommt auch das Publikum. Eigentlich wär‘ die Ursachenforschung ganz einfach.