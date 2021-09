Sechs Spiele, sechs Siege. Unter dem Motto „Jetzt sind wir mal dran“ unterstreichen die St. Bernharder in der 1. Klasse Nordwest/Mitte ihre Titelambitionen. Auch die Voraussetzungen für Sieg Nummer sieben stehen gut: Am Mittwochabend kommt‘s zum Duell gegen den am Papier schärfsten Herausforderer Mautern. Der Gegner musste aufgrund von Corona zuletzt pausieren, ist im Gegensatz zu den St. Bernhardern nicht im Rhythmus. Hier kann bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Herbstmeistertitel fallen.

Seit dem Final-Drama am letzten Spieltag der Saison 2011/12, als das direkte Meisterduell gegen Guntersdorf aufgrund eines Gegentreffers in der 92. Minute 0:1 verloren ging, mischte der USV fast immer vorne mit. Zweimal Vizemeister, zweimal Dritter. In den vergangenen Jahren festigte Trainer Manuel Fettinger die Mannschaft, wurden Spieler mit Landesliga-Erfahrung eingebaut. Zehn Jahre später kann Fettinger mit St. Bernhard das nachholen, was er als Kapitän 2012 verpasste: Den erstmaligen Aufstieg in die Gebietsliga. Das l hätte sich St. Bernhard wie kaum ein anderes Team in der 1. Klasse längst verdient.