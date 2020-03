Wieder kein Sieg für den SV Horn. Gegen den FAC war der Punkt am Ende ein gewonnener – allein, weil Horn nach dieser katastrophalen ersten Halbzeit Moral bewies und sich zurück kämpfte. Dennoch und ohne Umschweife: Gegen den GAK muss jetzt der Sieg her. Drei Spiele ungeschlagen zu sein hört sich gut an, nur drei Punkte geholt zu haben, aber weniger. Genauso, dass man nur noch aufgrund der Tordifferenz nicht Letzter ist – andererseits ist Platz zehn nur drei Zähler entfernt, die Lage im Abstiegskampf mit höchstens nur noch zwei Absteigern ab sofort um einiges entschärft.

Top war Horns Einstellung gegen den FAC zumindest in Halbzeit zwei. Hier hat die Mannschaft gezeigt, dass sie Charakter hat, ist gelaufen, hat gegrätscht – so wie man sich das von Profis aber eigentlich erwarten muss – und zwar ab der ersten Minute. Das gehört zum Job-Profil in dieser Situation, in der sich Horn befindet, dazu.

Alles andere – so wie der Auftritt in Halbzeit eins – gleicht einer Jobverweigerung, die eine Verhöhnung für alle jene im Verein ist, die sich den Allerwertesten für eben jenen aufreißen. Daher: Gegen den GAK kann’s nur Vollgas von Beginn an geben – damit die Mannschaft beweist, dass sie begriffen hat, was für den gesamten Verein am Spiel steht.