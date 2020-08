Die Saison hat gerade erst einmal begonnen und beim SCU Thaya kriselt es personell bereits gewaltig. Wie sonst ist es zu deuten, dass gegen Irnfritz der 51-jährige Trainer Peter Pany in der Startaufstellung stand und der 49-jährige Sportliche Leiter Norbert Stummer eingewechselt wurde? Dass Stummer nebenbei auch Trainer von Thayas Ligakonkurrent Brunn/Wild ist, ist wiederum eine andere Geschichte …

Nichts gegen die Oldies Pany und Stummer, die jahrelang ihre Knochen ins Waldviertler Fußballgeschehen geworfen haben, aber: Wer es zusammen auf 100 Jahre schafft, spielt höchstens bei den Senioren, nicht mehr in der Ersten. Dass die beiden wohl nur aus Loyalität zum Verein einliefen, ist klar, doch kann das kein Dauerzustand sein.

Da muss sich Thaya, zwischen 2012 und 2017 immerhin sechsmal infolge Vizemeister der 2. Klasse Waldviertel Thayatal, kräftig an der eigenen Nase packen, die Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren total verschlafen zu haben. Gerade einmal 14 nominierte Kicker am Spielbericht ist in einer Saison, wo der Verein nicht einmal eine Reserve stellt, ein Armutszeugnis. Was wird der Verein tun, wenn im Laufe der Meisterschaft Sperren und Verletzungen dazukommen? Dazu kam, dass der neu verpflichtete Sektionsleiter Heinz Gisi mitten in der Transferzeit untertauchte.

Akuter Personalmangel ist immer das erste Warnzeichen, bevor‘s zum Crash kommt. Ob Thaya unter diesen Voraussetzungen überhaupt die komplette Meisterschaft durchsteht, ist aktuell ungewiss bis stark zweifelhaft. Es droht der nächste Verein zu verschwinden.